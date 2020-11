Schwere Aufgabe: Wolfsberg trifft auf Zagreb und einen unsichtbaren Gegner

WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer kann auch böse schauen. © gepa

Zagreb, Wien, Antwerpen – Vor dem Europa-League-Auftritt des WAC bei Dinamo Zagreb sind beide Teams von einer Welle positiver Coronatests überrascht worden. Wie die Wolfsberger kurz vor der Abreise nach Zagreb bekannt gaben, schlugen die Tests bei insgesamt acht Spielern und Betreuern an. Dinamo hatte Stunden davor von fünf neu mit dem Coronavirus infizierten Spielern berichtet. Bei den Kroaten fällt auch Cheftrainer Zoran Mamic für das Aufeinandertreffen heute (21 Uhr/live DAZN) aus.

Namen wurden auf beiden Seiten keine genannt, die Vorbereitung auf die Partie dürfte aber empfindlich gestört sein. Dabei reisten die Wolfsberger durchaus optimistisch nach Zagreb. Als Underdog gestartet, haben die Lavanttaler in der Europa League überrascht. Vier Zähler aus den Partien gegen ZSKA Moskau und Feyenoord Rotterdam – der WAC steht aktuell an der Spitze der Gruppe. Dort sieht sich eigentlich Dinamo Za­greb, Kroatiens Serienmeister mit Erfahrung in der Champions League ist heute der Gastgeber, drei Wochen später steht in Klagenfurt das zweite Aufeinandertreffen auf dem Programm. Die Außenseiterrolle nimmt der WAC gerne an. „Sie haben starke Einzelspieler, aber auch ein Kollektiv mit wenig Schwächen“, meinte Trainer Ferdinand Feldhofer. Der 41-Jährige betonte jedoch: „Wir haben aber auch unsere Qualitäten.“ Österreich-Bezug hat im Zagreb-Kader Marin Leovac. Der in Niederösterreich aufgewachsene Linksverteidiger (32) spielte lange für die Wiener Austria.

In der Gruppe J liegt nach zwei Spielen indes überraschend Royal Antwerpen an der Tabellenspitze, heute (21 Uhr/live Puls 4) gastiert der LASK beim belgischen Cupsieger und könnte mit einem Erfolg oder zumindest einem Unentschieden das Aufstiegsrennen zu einem Dreikampf machen. „Es wird eng werden“, weiß Trainer Dominik Thalhammer.

TT-ePaper testen und eine von 150 Jahres-Vignetten gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Europa League Gruppe A: AS Roma - Cluj 18.55 Uhr YB Bern – CSKA Sofia 18.55 Uhr Gurppe B: Rapid - Dundalk 18.55 Uhr live auf DAZN Arseanl - Molde 21 Uhr Gruppe C: Beer Sheva – Leverkusen 18.55 Uhr Slavia Prag – OGC Nizza 18.55 Uhr Gruppe D: Benfica – Glasgow Rangers 18.55 Uhr Lech Posen – St. Lüttich 18.55 Uhr Gruppe E: O. Nikosia – Granada 18.55 Uhr PAOK Saloniki – Eindhoven 18.55 Uhr Gruppe F: Real Sociedad – Alkmaar 18.55 Uhr Rijeka – Napoli 18.55 Uhr Gruppe G: Leicester – Braga 21.00 Uhr Luhansk – AEK Athen 21.00 Uhr Gruppe H AC Milan – Lille 21.00 Uhr Celtic – Sparta Prag 21.00 Uhr Gruppe I: Sivasspor – Quarabag 18.55 Uhr Villarreal – M. Tel Aviv 21.00 Uhr Gruppe J: Rasgrad - Tottenham 18.55 Uhr Antwerpen - LASK 21.00 Uhr live auf PULS 4 und DAZN Gruppe K: Feyenoord - ZSKA Moskau 21.00 Uhr Zagreb - WAC 21.00 Uhr live auf DAZN Gruppe L: RS Belgrad – Gent 21.00 Uhr Hoffenheim – Liberec 21.00 Uhr (live RTL Nitro)

Die Linzer treffen auf eine Mannschaft mit ähnlicher Spielweise und auch mit ähnlich viel Selbstvertrauen, auch wenn Antwerpen zuletzt in der heimischen Meisterschaft die Tabellenführung mit einer undankbaren Niederlage verspielt hat und auf Rang fünf zurückgefallen ist. Denn international hat „The Great Old“, der älteste Fußballverein des Landes, nach einem 2:1 gegen Rasgrad und einem 1:0 vergangene Woche gegen Tottenham eine makellose Bilanz. Lior Refaelov erzielte in beiden Spielen ein Tor, der Israeli bildet mit Dieumerci Mbokani aus dem Kongo, in der vergangenen Saison Torschützenkönig in Belgien, ein schlagkräftiges Sturm-Duo.

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt stehen in Gruppe K die Chancen von Rapid Wien gut, erstmals anzuschreiben. Die Hütteldorfer bekommen es heute (18.55 Uhr, live DAZN) im Allianz Stadion mit dem irischen Vertreter Dundalk, der so wie die Wiener seine bisherigen zwei Europa-League-Matches verloren hat, zu tun, für den alleine schon die Teilnahme an der Gruppenphase ein Erfolg ist.