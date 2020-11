Dritter, vierter Lockdown? „Unsicherheit ist Gift“

Jetzt, Anfang November, ist es so weit. Ob der zweite Lockdown die Wintersaison retten wird, bezweifeln Stefan Garbislander, Leiter der Abteilung Wirtschaftspolitik in der Wirtschaftskammer, und Jürgen Huber vom Institut für Banken und Finanzen an der Universität Innsbruck. Sie haben schon einmal ausgerechnet, was Tirol erwartet, wenn von den 28 Millionen Winternächtigungen die Hälfte, 70 Prozent oder gar 90 Prozent wegfallen.