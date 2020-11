Kürzere Öffnungszeiten? Tiroler Einkaufszentren setzen auf Eigeninitiative

Im Völser Einkaufszentrum Cyta wurde die Entscheidung gefällt, die Öffnungszeiten um jeweils eine Stunde zu reduzieren. „Per Freitag gehen wir auf 18 Uhr retour“, kündigte Cyta-Chef Erich Pechlaner für den Zeitraum der Beschränkungen an. Der Lebensmittelhandel habe am Freitag noch bis 19.45 Uhr geöffnet, falls es da eine Verordnung gebe, werde dieser schon um 19 Uhr zusperren. „Eine sehr geordnete Versorgung der Kunden ist dadurch möglich. Und jeder hat die Möglichkeit, vor 20 Uhr nach Hause zu kommen“, so Pechlaner. Vor der Entscheidung wurden die Shopping-Aktivitäten seit Dienstag analysiert. „Ab 18 Uhr bricht die Frequenz weg“, beobachtete der Cyta-Manager.