Seit August 2019 gelten Zufahrtsverbote wie bei der Tankstelle in Innsbruck-Süd. Shell wandte sich deshalb an den Verfassungsgerichtshof.

Innsbruck – Mit den zeitlich befristeten Abfahrts- bzw. Zufahrtsverboten zu den zwei Billig-Dieseltankstellen in Innsbruck-Süd und in Fritzens will das Land nicht nur den Umwegtransit durch Tirol stoppen. Auch die dadurch verursachten Staus und Verkehrsbehinderungen auf den Landesstraßen sollen dadurch entschärft werden. Seit Juli gelten sie unbefristet, die Tankstellenbetreiber und die Transporteure laufen dagegen Sturm.