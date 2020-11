Innsbruck, Reutte – Nach dem Abschuss von 34 Stück Rotwild in einem Reduktionsgatter in Kaisers gingen im Februar die Wogen hoch. Die Entnahme war wegen mangelnder Erfüllung der Abschussquoten im Tbc-Seuchengebiet Lechtal notwendig geworden. Wegen zunehmender Tuberkulosefälle wurde das Obere Lechtal 2011 als „Seuchenbekämpfungsgebiet“ ausgewiesen. Die Bezirkshauptmannschaft erstellt in den betreffenden Revieren Abschusspläne und ordnet Zwangsabschüsse an.