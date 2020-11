Innsbruck – „Radikalisierung passiert nicht von heute auf morgen, sie ist ein Prozess, in dem sich häufig junge Leute finden, die orientierungslos sind, sich ausgegrenzt und als ,niemand‘ fühlen“, sagt Kristin Henning, Leiterin des Vereins Neustart in Tirol. Die Einrichtung unterstützt Straftäter bei einem Neuanfang und führt gemeinsam mit dem Netzwerk Derad Deradikalisierungsprogramme durch. Österreichweit sind es aktuell 50 wegen terroristischer Vereinigung bedingt Verurteilte oder Haftentlassene, die in solchen Programmen betreut werden. Seit 2006 waren es insgesamt 116 Radikalisierte, laut Neustart gab es in dieser Zeit fünf Rückfälle.