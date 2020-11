Grundsätzliches „Ja“ zu Umfahrung für Oetz“

Oetz – Die Verkehrszahlen im Ötztal steigen. Mit und ohne Urlauber. 14.000 Fahrzeuge wurden an einem durchschnittlichen Werktag im Winter gezählt. An den Wochenenden steigt der Wert auf 20.000 Autos. Die Zählstelle Ötztal registrierte am 20. Mai etwa 12.700 Pkw, wobei es im Mai aufgrund der Corona-Reisebeschränkungen keinerlei nennenswerten Urlauber- und Reiseverkehr gab.