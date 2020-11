Corona-Krise: Kufsteins Bergrettung mit heiklen Aufgaben

Die Corona-Pandemie stellt auch die 244 Bergretterinnen und Bergretter im Bezirk Kufstein in vielen Bereichen vor ganz besonders heikle Aufgaben. 174 Einsätze hat es in den sechs Or ellen seit März bereits gegeben. Ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr, den Schneck auch auf die Corona-Pandemie zurückführen kann. „Es sind nämlich mehr Leute im Sommer in den Bergen unterwegs gewesen und leider waren die nicht immer besonders gut vorbereitet und teils unerfahren“, sagt Schneck.