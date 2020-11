Innsbruck, Reith – Der Tiroler Unternehmer Christian Jäger arbeitet antizyklisch. Mitten in der weltweiten Corona-Pandemie startete er den Bau seines „EasyMotionSkin Dome“. „Im Juni wurde die Bodenplatte gegossen“, erzählt er. Auf 1350 m² wird nun in einer blauen Halle an der B177, der Seefelder Straße, eine EMS-Erlebniswelt aufgebaut. EMS-Training, das ist elektrische Muskelstimulation: Mit minimalem Aufwand werden so maximale Ergebnisse erzielt, heißt es.