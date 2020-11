Riesenloch bei der AUA: 30 Tiroler Jobs trotz Jobgarantie weg

Als Reaktion wird noch härter gespart – und das vor allem auch in den Bundesländern. Nach den Crew-Basen soll auch die Wartung eingestellt werden. Das betrifft die Technik-Stationen in Graz, Salzburg, Innsbruck und Linz. Verhandlungen laufen auch zur Bodenabfertigung in Salzburg und Klagenfurt.

Wie die AUA dem Land Tirol mitteilte, werden in Innsbruck 30 Beschäftigte vom Aus der Wartung betroffen sein. Der erneute Abzug von Stellen weg aus Tirol nach Wien zeige, dass die aktuelle AUA-Führung kein verlässlicher Partner sei, schießt Tirols LH Günther Platter scharf in Richtung AUA-Spitze. „Erneut lösen sich Beteuerungen und Versprechungen, den AUA-Standort Innsbruck zu erhalten, in Luft auf. Umso bitterer ist das Ganze, wenn man bedenkt, mit wie vielen Steuermillionen die AUA in diesem Jahr gerettet wurde.“