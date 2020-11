Das Lechtal hinkt beim Tourismus stark hinterher

Seit 2015 seien 303 neue Gästebetten geschaffen und 408 qualitativ verbessert worden. Salchner: „Wenn es uns nicht gelingt, dies weiterzuführen, stellt sich die Frage, ob die Bevölkerung lieber in den Zentralraum auspendelt oder gleich absiedelt. Im Oberen Lechtal ist die Zahl der Einwohner seit 2011 stark gesunken. In Bach um 9,5 Prozent, in Holzgau und Steeg um 6,3 Prozent. In den Seitentälern ist die Lage noch dramatischer. Hält der Trend an, werden diese ab 2052 aussterben, die Talgemeinden vielleicht Anfang des nächsten Jahrhunderts. Wenn wir nicht wollen, dass das Tal ausblutet, müssen wir in den Tourismus investieren.“