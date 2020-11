Hausverwalter stolperte über seinen eigenen Hausbau

Eine massive finanzielle Misere war Auslöser des Verfahrens am Donnerstag – und dass sich der klamme Hausverwalter über acht Jahre immer wieder etwas vom Betriebskostenkonto der Eigentümergemeinschaft „geliehen“ hatte. Letztere hatte darauf erst gar nicht mit einer Anzeige reagiert, sondern dem Verwalter sogar Gelegenheit gegeben, letztlich zumindest 28.000 Euro zurückzuzahlen. Der befand sich aber schon zu tief im finanziellen Schlamassel. So tief, dass der 51-Jährige wegen Untreuehandlungen bezüglich seines Leasingautos vor dem Landesgericht bereits mit einer Diversion belegt wurde – trotzdem führte er die Untreue an den Hauseigentümern noch weiter. Was schlimm klingt, relativierte sich im Prozess. So zeigte sich der Unbescholtene nicht nur voll geständig, sondern hat den Schaden bereits zur Gänze gutgemacht. Aufgrund derzeitiger Einkommenslosigkeit betrug die Geldstrafe so gerade zur Hälfte bedingte 1200 Euro. Auch den mit der Strafe verbundenen Gewerbeausschluss sah Richterin Paul bedingt nach.