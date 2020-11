Familien-Region im Ötztal zeigt, wie’s gehen könnte

Haiming, Sautens, Oetz –Schon seit Längerem bilden die drei Orte am Eingang des Ötztals eine touristische Region. Ausgehend von dieser bewährten Union, konnte man sich bereits als familienfreundliche Marke positionieren, wobei die Leistungsträger und Gemeinden Hand in Hand arbeiteten. Um dieses Engagement zu vertiefen, um Doppelgleisigkeiten zu vermeiden und Synergien zu nutzen, haben Haiming, Sautens und Oetz nicht nur selbst das Audit zur familienfreundlichen Gemeinde durchlaufen.

In Sautens wurde der Audit-Prozess ebenfalls sehr positiv aufgenommen. GR Roland Hackl erinnert sich an mehrere Workshops sowie eine Bürgerversammlung, die teils sehr gute Ideen hervorgebracht haben: „Wir haben den Ist-Stand ermittelt und uns gemeinsam den Kopf darüber zerbrochen, was in unserer Gemeinde machbar ist. Natürlich können nicht alle Ideen umgesetzt werden, doch es ist dadurch ein Katalog entstanden, der sich Schritt für Schritt realisieren lässt.“ Gestartet wird in Sautens mit der bereits bestehenden Computeria. Diese erfährt durch die familienfreundliche Region einen Neustart und soll am Ende allen drei Orten zugutekommen.