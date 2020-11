Neuer Bauplatz für Feuerwehr Fügen gefunden

Fügen –Das neue Fügener Feuerwehrhaus könnte möglicherweise jetzt doch am gewünschten Standort beim Kreisverkehr nordwestlich der Erlebnistherme gebaut werden. Wenngleich auf einem anderen Grundstück dort. Wie berichtet, herrscht zwischen Gemeinde und dem TVB Erste Ferienregion im Zillertal derzeit Eiszeitstimmung, weil die Touristiker einen Teil ihres dortigen Thermen-Entwicklungsgrundes nicht an die Gemeinde für die Feuerwehr abtreten wollen.

„Wir haben dann mit einer privaten Grundeigentümerin neuerlich Gespräche geführt und sind uns nun handelseins geworden“, erklärt VP-Bürgermeister Dominik Mainusch. Für 7000 Quadratmeter Grund westseitig des Kreisverkehrs würde sie doppelt so viel Freilandgrund am Ziller erhalten. „Und zwar dort, wo die künstliche Surfwelle geplant war“, erklärt der Ortschef, der bekanntlich das inzwischen gestorbene Wellenprojekt für touristisch nicht sonderlich relevant hielt. Der Wermutstropfen beim Grundtausch: Die Gemeinde müsste für das Ackerland mit 75 Euro/Quadratmeter rund doppelt so viel wie ortsüblich zahlen. „Aber als Gemeinde muss man für Freiland oft über dem Marktwert zahlen“, meint BM Mainusch.