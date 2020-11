Iranischer Außenminister kritisiert in Venezuela die USA

Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif hat bei seinem Besuch im Venezuela Kritik an den USA geübt. „Die US-Regierung und die industrialisierte Welt haben Angst vor dem Aufstreben neuer Mächte und greifen daher auf Terrorismus zurück“, sagte Zarif am Donnerstag in Caracas nach Angaben des staatlichen Senders VTV. Die USA versuchten mit militärischer Macht, Änderungen der Weltordnung zu verhindern.