Will auch im Nationalteam zeigen, was er kann: Der Schwazer Armin Hochleitner hofft am Sonntag gegen Bosnien auf Einsatzminuten.

Graz –Den 31:28-Erfolg des Handball-Nationalteams gegen Estland verfolgte Armin Hochleitner am Mittwochabend quasi erste Reihe fußfrei. Gerne hätte der 26-Jährige die rote Trainingsjacke ausgezogen und sein Nationalteam-Debüt gefeiert. Aber noch war die Zeit nicht reif. „Vielleicht klappt es am Sonntag gegen Bosnien“, erzählt Hochleitner und bleibt optimistisch. „Die Zeit mit dem Nationalteam ist eine Bereicherung, ich kann von den Trainingslehrgängen viel mitnehmen und dazulernen“, sagt der Tiroler. Für Nationaltrainer Ales Pajovic findet er lobende Worte. „Ich komme mit ihm super aus, er hilft mir im Training viel, sagt, wo ich hingehen muss, was ich tun soll. Das bringt mich weiter.“

Gestern standen für das Team in Graz Videoanalysen und Training auf dem Programm, ehe es heute – aufgrund der schwierigen Corona-­Situatio­n – erstmals überhaupt mit einer Chartermaschine nach Bosnien geht. Gespielt wird in Bugojno, rund zwei Autostunden von Sarajev­o entfernt.

Nach dem mühevollen Start gegen Estland wartet mit Bosnien am Sonntag (20 Uhr/live ORF Sport+) ein von der Papierform her anderes Kaliber. Trotz eines stark dezimierten Kaders aufgrund von Corona-Fällen unterlagen die Bosnier Gruppenfavorit Deutschland am Donnerstag nur knapp mit 21:25. „Wir wissen nicht, was am Sonntag auf uns zukommt, welche Spieler dabei sein werden und welche nicht“, erklärt ÖHB-Teamchef Ales Pajovic.