Positiv, aber nicht infektiös: "PCR-Test braucht Differenzierung"

Innsbruck – Positiv getestet bedeutet, dass der PCR-Test ein Virusfragment nachweist. „Ein Restl“, wie es die ärztliche Leiterin an der Klinik Innsbruck, Alexandra Kofler, nennt. Positiv getestet heißt nicht, dass jemand infiziert, infektiös oder erkrankt ist. Der Test ist nicht zur Diagnostik zugelassen. Ein deutscher Rechtsanwalt will den „Erfinder“ des im Jänner 2020 patentierten Tests, den deutschen Virologen Christian Drosten, auf Milliarden, wenn nicht Billionen Euro Schadenersatz klagen.

Dessen ungeachtet springt bei einem positiven Test die Behörden-Maschinerie an. Quarantäne wird verhängt, Kontaktpersonen werden, solange es die Behörden noch schaffen, ausfindig gemacht und sogar unabhängig vom Testergebnis abgesondert. „K1“, also Kontaktperson der Kategorie 1, ist inzwischen fast jedem ein Begriff. Er bedeutet zehn Tage isoliert zu Hause zu sitzen, unabhängig davon, ob man erkrankt ist oder nicht. Das legt den Schulbetrieb, die Wirtschaft, aber zusehends auch die Spitäler und vor allem die Altenheime lahm. Alexandra Kofler bleibt dabei, das Personal sei der Knackpunkt in der Corona-Krise, nicht so sehr die Anzahl der Intensivbetten. Die Corona-Zahlen steigen und deshalb muss das Management nun Operationen verschieben, um Pflegepersonal freizuspielen.