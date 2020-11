Innsbruck – Macchiato to go, Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat to go und jetzt auch Sportwetten to go: Eigentlich müssen nicht nur Gastwirte, sondern auch Wettanbieter ihre Geschäftslokale aufgrund der seit Dienstag geltenden Covid-19-Beschränkungen geschlossen halten. Viele tun das auch, andere nicht. Sie nützen ähnlich wie viel­e Wirt­e eine Marktlücke, um im Geschäft zu bleiben: mit Sportwetten to go.