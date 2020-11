Innsbruck –In der Justizanstalt Innsbruck in Völs kriselt es an allen Ecken und Enden. Und das schon seit Jahren. Das Klima unter den rund 150 Justizwachebeamten, die 490 Insassen bewachen, ist vergiftet, viele trauen sich gegenseitig nicht mehr über den Weg. Anonyme Anzeigen sind an der Tagesordnung. Von einer ungerechten Diensteinteilung bis hin zu Mobbing reichen die Vorwürfe. In den vergangenen Monaten eskalierte die Situation.