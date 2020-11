28-jähriger Holocaust-Leugner zu einem Jahr verurteilt

Innsbruck – Die Leugnung des Holocausts. Eigentlich möchte man meinen, dass es so etwas heutzutage gar nicht mehr geben kann. Ein an sich noch junger – 28-jähriger – Tiroler bewies 2018 und 2019 jedoch, dass derlei Gedankengut noch immer nicht ganz ausgestorben ist. So hatte der Beschäftigungslose über sein Google-Konto die Kartendarstellungen der Konzentrationslager Mauthausen und Auschwitz mit Kommentaren wie „Sehr schön, aber leider nur erfunden!“ versehen und jeweils mit einem Stern bewertet. Dass dies kein geschmackloser Online-Scherz war, zeigte darauf eine Hausdurchsuchung durch den Verfassungsschutz auf. Trotz bestehenden Waffenverbots fanden die Beamten des Innenministeriums in der Wohnung und im Pkw des Mannes Waffen. In Auto und Wohnung machten zudem USB-Sticks die Musik. Zu hören beispielsweise Rechtsrockbands, wie Landser oder G. und die braunen Stadtmusikanten.