Facebook setzt bei Kampf gegen Hasspostings auf Technologie

Innsbruck – Tino Krause, Chef des weltweit größten sozialen Netzwerks Facebook in der Region Deutschland-Österreich-Schweiz, wäre einer der Referenten des heuer wegen Corona abgesagten Tiroler Wirtschaftsforums gewesen. Im virtuellen Live-Talk mit MCI-Rektor Andreas Altmann kündigte Krause an, die Digitalisierung und den Umgang mit Innovation vorantreiben zu wollen. Wer in Digitalisierung nicht mehr führend ist, habe künftig einen gravierenden Wettbewerbsnachteil.