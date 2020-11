Das österreichische Darts-Duo Mensur Suljovic und Rowby-John Rodriguez ist am Samstag bei der Team-WM der PDC in Salzburg mit einem 2:0 gegen Portugal ins Viertelfinale eingezogen. Suljovic besiegte Joao de Sousa 4:2, Rodriguez gewann gegen Jose Marques 4:1. Nächster Gegner ist am Sonntag England, das Litauen mit 2:0 besiegte.