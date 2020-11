Hausdurchsuchung in Asylunterkunft in Güssing

In einer Asylunterkunft in Güssing hat die Polizei am Samstag eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Gegen einen Bewohner bestand der Verdacht auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, bestätigte Roland Koch von der Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Sonntag entsprechende Medienberichte. Die Durchsuchung habe jedoch nichts mit dem Anschlag in Wien zu tun, betonte er.