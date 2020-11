Junge ÖVP rügt Studenten, Liste Fritz die Regierung

Wenig Verständnis zeigt ÖVP-Landtagsabgeordnete Sophia Kircher für das Verhalten von Studierenden und Jugendlichen in Innsbruck. Diese würden sich wieder, wie am Beginn der Pandemie, in großer Zahl am „Sonnendeck“ versammeln, trotz mehrfacher Durchsagen der Polizei. Mit „Sonnendeck“ ist die Uferpromenade hinter der Universität gemeint. Vor Corona-Zeiten hatte sich der Platz im Laufe der Jahre zu einem beliebten Studententreff gemausert. „Wir erleben gerade die zweite Welle der Corona-Pandemie und den zweiten Lockdown, die Entwicklung der Corona-Neuinfektionen ist dramatisch. Trotzdem sitzen erneut zahlreiche Personen demonstrativ Schulter an Schulter am Sonnendeck, ohne jeglichen Abstand einzuhalten“, kritisiert Kircher. Sie ist die Jugendsprecherin der ÖVP im Landtag und Landesobfrau der Jungen ÖVP, JVP. Jetzt sei Solidarität gefragt, „um den Kollaps unseres Gesundheitssystems zu verhindern“. Kircher ruft dazu auf, soziale Kontakte zu minimieren, um Risikogruppen wie ältere Menschen nicht zu gefährden.