Feingefühl für Unbequemes beim Internationalen Filmfestival Innsbruck

Innsbruck — Der angolanische Spielfilm „Ar Condicionado" von Regisseur Fradique wurde beim 29. Internationalen Filmfestival Innsbruck (IFFI) mit dem Filmpreis des Landes Tirol in Höhe von 5500 Euro ausgezeichnet. Das Feingefühl, mit dem der Film unbequeme und schmerzhafte Themen behandle, sei außergewöhnlich, begründete die Jury. In „Ar Condicionado" mündet der Ausfall zahlreicher Klimaanlagen in Luanda in eine wilde Odyssee durch die angolanische Hauptstadt.