Imst – Zwei Jugendliche waren am Sonntag in Imst mit einem Mopedauto unterwegs. Dabei gerieten sie unabsichtlich auf die Autobahn. Sie riefen selbst die Polizei an, worauf das nicht-autobahntaugliche Gefährt abgeschleppt wurde. Verletzt wurde niemand, es gibt eine Anzeige. (TT)