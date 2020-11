Wahl in Myanmar mit „grundlegenden Mängeln“

Bei der Parlamentswahl in Myanmar zeichnet sich ein erneuter Sieg für De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi ab. Nach ersten Ergebnissen etwa aus der Millionenstadt Yangon lag die 75-Jährige am Sonntagabend vorne, wie die Zeitung „Myanmar Times“ berichtete. Jedoch wird der massive Vorsprung, den die Friedensnobelpreisträgerin mit ihrer Partei Nationale Liga für Demokratie (NLD) bei der Wahl 2015 eingefahren hatte, diesmal voraussichtlich schrumpfen.

Mehr als 90 Parteien traten bei der Wahl an, zudem wurde auch auf regionaler Ebene gewählt. Ein Viertel der 664 Sitze in den Parlamentskammern ist aber weiter für das Militär reserviert. So steht es in der Verfassung von 2008, die die Junta damals aufgesetzt hatte, um auch nach der Einleitung demokratischer Reformen weiter Macht zu behalten. Wegen einer anderen Klausel kann Suu Kyi auch bisher nicht Präsidentin werden, sondern regiert als Staatsrätin und somit De-Facto-Regierungschefin des südostasiatischen Landes.