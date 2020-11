Österreich im Viertelfinale der Darts-Team-WM knapp out

Das österreichische Darts-Duo Mensur Suljovic und Rowby-John Rodriguez ist am Sonntag bei der Team-WM der PDC in Salzburg im Viertelfinale gegen England mit 1:2 knapp ausgeschieden. Alle drei Matches gingen über die volle Distanz, das bessere Ende hatten die topgesetzten Engländer für sich. Den Weltmeistertitel sicherte sich am späteren Abend erstmals Wales.