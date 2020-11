Österreichischer Buchpreis für Xaver Bayer: „Die Phantasie als rettender Ort“

Innsbruck, Wien – Wie steigert man eine Serie von Erzählungen, deren Titelfigur bereits in der ersten das Zeitliche segnet? Man beginnt die zweite einfach, als sei nichts passiert – und führt Marianne und den namenlosen Ich-Erzähler einfach in eine andere Ausweglosigkeit. So jedenfalls macht das Xaver Bayer in seinen „Geschichten mit Marianne“, in denen nichts erklärt und die ganz beiläufig erzählten Alltagsabsurditäten absolut – und bisweilen eben tödlich – sind. Es wird geschossen, romantische Spielereien verpuffen im Verschwinden der Geliebten, die mal jung, mal pflegebedürftig gebrechlich ist – und irgendwann werden gegen die allumfassende Kälte signierte Erstausgaben verfeuert.