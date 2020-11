Auf der Suche nach den guten Seelen: Hilfsmesner suchen Verstärkung

Gelobt sei Jesus Christus. Herbert Vahrner kniet vor dem Altar nieder und betritt mit dem Gruß die Sakristei in der Kirche von Zams. Immer. „Entweder es antwortet jemand, wenn schon wer da ist, oder halt nicht.“ Erst dann knipst der pensionierte Hauptschuldirektor das Licht an und beginnt mit seinen Vorbereitungen für die Messe.

Alle drei Monate ist Vahrner eine Woche lang an der Seite von Pfarrer Herbert Traxl der Herr im Gotteshaus. Wenn Heinz Neurauter und Hans Kreuzer mit ihrer Mesner-Woche dran sind, tun sie dasselbe. Sie schalten die Tonanlage ein, richten Kelch, Hostien und Messwein her, drehen die Heizung der Kirchenbänke an – aber erst frühes­tens 15 Minuten bevor die Messe beginnt, wie ein Zettel an der Tür des Mesnerkastls erinnert – und zünden die Kohle im Räucherfass und die Kerzen in der Kirche an. Sie läuten die Glocken, wenn jemand stirbt und während der Wandlung bei den Sonntagsgottesdiensten. „Immer dann, wenn die Glocken nicht automatisch läuten.“