Torte für Wiener Eisbärin „Finja“ zum ersten Geburtstag

Keine Schokolade - sie will lieber Lachs, Melonen und Karotten: Eisbärenmädchen „Finja“ hat zu ihrem ersten Geburtstag im Wiener Tiergarten Schönbrunn eine Eistorte mit genau diesen Zutaten bekommen. Ihre Lieblingsspeisen wurden in Wasser tiefgefroren. „Die Eins obendrauf war gefüllt mit Lachs“, schilderte „Finjas“ Tierpflegerin Alessa Esau. „Finja“ wurde am 9. November 2019, also vor genau einem Jahr geboren.