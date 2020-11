Innsbruck – Häufige Rauchpausen sorgen unter Arbeitskollegen oft für Unmut. Denn für Nichtraucher gibt es keine mehrmaligen, tolerierten Zusatzpausen am Tag. Eine Diskussion, die den deutschen Gastronomen Helmut Glas seit Jahren beschäftigt. „Es war zunehmend ein Problem. Es hat geheißen: ,Jetzt gehen die schon wieder rauchen.‘“ Glas machte sich Gedanken, wie man das Betriebsklima im Landgasthof „Jägerstübchen“ in Neustadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz verbessern könnte.