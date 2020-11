Ein Wechsel im Zeichen der Krise: Wer wird neuer TVB-Obmann im Brixental?

Dabei ließ er in seine Pläne blicken, sollte er das Rennen für sich entscheiden. Eines der obersten Ziele ist die Steigerung der Effizienz des Verbandes. „Über die Jahre hat sich einiges eingeschleift, hier gilt es, wieder zu evaluieren, was man in Zukunft besser machen kann“, sagt Wurzrainer. Dabei darf es auch keine „heiligen Kühe“ geben. Jede Position im Verband sei zu beleuchten und zu hinterfragen. „Es kann nicht sein, dass die Mitglieder auf eine der schwierigsten Zeiten in der Geschichte des Tourismus blicken und im Verband ändert sich nichts. Das darf es nicht geben“, erklärt Wurzrainer.