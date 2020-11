Orange Flotte bezieht ihren neuen Stützpunkt in Stanzach

Seinen Wärmebedarf deckt der neue Bauhof über eine Wärmepumpe mit Erdwärme. Der Bürotrakt wurde in Massiv-, alle anderen Gebäude in Holzbauweise ausgeführt. „Sämtliche Aufträge konnten an heimische Firmen vergeben werden“, verweist Geisler auf den Impuls für die regionale Wirtschaft. Neben Reutte ist der neue Bauhof in Stanzach die nunmehr zweite Straßenmeisterei im Außerfern. „Damit sind wir in der Lage, die Betreuung des Landesstraßennetzes im Bezirk noch effizienter und zielgerichteter zu gewährleisten“, erklärt der Chef des Baubezirksamts Reutte, Wolfgang Haas. In Summe gibt es im Außerfern 276 Kilometer Landesstraßen, die von 49 Mitarbeitern in durchschnittlich 80.000 Arbeitsstunden pro Jahr betreut werden. (TT, fasi)