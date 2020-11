„Luxor“: 930 Beamte gingen in 60 Razzien gegen Muslimbrüder vor

Wien, Graz – Die Polizei schlug gestern in den frühen Morgenstunden zu: Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Graz führten 930 Beamte verschiedener Polizeieinheiten 60 Hausdurchsuchungen in der Steiermark, Kärnten, Niederösterreich und Wien durch. Ihr Ziel waren Wohnungen, Wohnhäuser, Geschäfts- und Vereinslokale. Im Visier steht die Muslimbruderschaft. Der Vorwurf lautet auf Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche und Bildung einer staatsfeindlichen Verbindung. 70 Personen gelten als Beschuldigte, 30 wurden zur sofortigen Vernehmung vorgeführt. Festnahmen gab es vorerst nicht.

Ressortchef Nehammer schießt sich in diesem Zusammenhang in erster Linie auf seinen freiheitlichen Vorgänger Herbert Kickl ein, der – ebenfalls in der Vorwoche – „Ramses“ in einer Pressekonferenz zum Thema machte. Kickl beteuert allerdings, sich nur auf bereits zuvor erfolgte Veröffentlichungen bezogen zu haben.