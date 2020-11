Das halbe Unterland zu Füßen: Wanderung auf den Pendling

Thiersee –Wer auf der Suche nach einem Dreitausender ist, wird im Tiroler Unterland definitiv nicht fündig werden. Wer aber sagt, dass es immer die Großen sein müssen? Der Pendling in den Brandenberger Alpen bzw. das Pendlinghaus liegen gerade mal auf etwas mehr als 1500 Metern Seehöhe. Ausblick und Panorama aber hinken einem Dreitausender um nichts hinterher.

Im Gegenteil. Diese Woche führt unser TT-Wandertipp also ins Unterland. Genauer gesagt starten wir die herbstliche Wanderung bei wolkenlosem Himmel in Thiersee. Vom Gasthaus Schneeberg führt unsere Route hinauf zum Pendlinghaus bzw. dem Pendlinggipfel. Von dort geht es über die Kala-Alm wieder retour. Eine mittelschwierige Rundwanderung über rund 650 Höhenmeter und eine Weglänge von knapp acht Kilometern.

So kommt man hin: Beim gebührenpflichtigen Parkplatz (3 Euro) direkt beim Gasthaus Schneeberg (Thiersee) beginnt die Runde. Der Parkplatz ist zwar wirklich ziemlich groß, doch aufgrund der Beliebtheit der Tour, auch bei unseren Nachbarn aus Bayern und vor allem an den Wochenenden, ist eventuellen mit Kapazitätsproblemen zu rechnen.

Vorbei am Gasthaus Schneeberg folgen wir zunächst ein Stück der Rodelbahn, die hinauf zur Kala-Alm führt. Etwa 400 Meter weit gehen wir, bis wir den breiten Forstweg verlassen und nach links in den Steig abzweigen.

Während der Tour auf den Pendling kommt man an drei Gipfelkreuzen vorbei.

Dieser schlängelt sich mäßig steil und serpentinenartig nach oben. Immer wieder gespickt mit einigen Holzstufen, bis wir an einer großen Felswand vorbeikommen. Einen kleinen Nachteil hat die Tour bis jetzt. Der Aufstieg über den Steig liegt durchwegs im Schatten, was am Ende und oben aber ganz schnell vergessen sein wird.