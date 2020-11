Innsbruck reagiert auf zu gut besuchte Almen: Gastgärten gesperrt

Auf der Terrasse der derzeit nicht bewirtschafteten Arzler Alm war Sonntagmittag beispielsweise kein einziger Tisch frei. Für Babyelefanten blieb nur wenig Platz. Daran konnten auch die vom Wirt aufgestellten Absperrungen an den Eingängen des Gastgartens nichts ändern. „Wir haben das schon befürchtet und bieten bewusst nichts an, weil sich das kaum kontrollieren lässt“, sagt Alm-Chef Alexander Hulak.

Auch andere Almen waren am Wochenende gut besucht. Und teils bewirtschaftet. So bietet die Bodensteiner Alm derzeit völlig legal Essen zum Mitnehmen an. „Take away – und ab zur Liegewiese“, heißt es auf der Facebook-Seite der Alm. Im Gastgarten durften Bier und Knödel nicht konsumiert werden.