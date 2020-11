Arbeitslosenzahlen steigen, Kurzarbeit rückt wieder in den Fokus

Das, was in den kommenden Tagen in Sachen Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit noch einprasseln wird, kann Sabine Platzer-Werlberger derzeit nicht abschätzen. Fakt ist aber, dass die Zahlen schon lange wieder im Steigen begriffen sind: „Das hat mit der Verkündung der ersten Reisewarnungen begonnen.“ Mit Novembermitte waren in Tirol rund 31.200 Personen arbeitslos gemeldet. Ein Plus von 40 Prozent zum Vorjahr. Allein am gestrigen Montag haben sich rund 650 Menschen arbeitslos gemeldet – quer durch verschiedene Branchen, auch dem Bau. Ein Gutteil hat Einstellungszusagen nach dem 8. Dezember. Zum Vergleich: Am Höhepunkt der Corona-Krise im Frühjahr lag die Arbeitslosenzahl in Tirol bei knapp 45.800 Personen. Diese sank – dank einer halbwegs am Leben gehaltenen Sommersaison – bis Mitte September auf rund 17.700.