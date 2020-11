Drittes Album von „Mynth“: Lost in immergrünem Rauschen

Schon der Opener „Tulum“ nimmt die Hörer mit in kalte Sommermorgen, bevor die Sonne über der mexikanischen Stadt aufgeht und das Meer tiefgrün zum Leuchten bringt. Songs wie „Sage“ und „Emerald Nights“ klingen, müsste man sie verorten, eher nach skandinavischer Tundra (Giovanna lebte eine Zeitlang in Norwegen), bevor es für „Paris“ nicht in den Großstadt­dschungel, sondern mitten ins innere Zwiegespräch geht. „I ask from you, I ask more from you“, haucht Fartacek kühl.