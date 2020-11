Bildungsreferenten pochen auf offene Pflichtschulen

Angesichts von möglicherweise weiteren Verschärfungen der Corona-Maßnahmen haben sich am Montag die Bildungsreferenten der österreichischen Bundesländer in einer Videokonferenz erneut für das Offenhalten der Pflichtschulen ausgesprochen. Dieser eindringliche Appell wurde an die Bundesregierung gerichtet, wie ein Sprecher der Vorsitzenden der Landesbildungsreferentenkonferenz, Salzburgs Landesrätin Maria Hutter (ÖVP), gegenüber der APA erklärte.