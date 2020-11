Brasilien setzt Test mit chinesischem Corona-Impfstoff aus

Die brasilianische Gesundheitsbehörde Anvisa hat am Montag bekannt gegeben, dass sie klinische Studien für den Coronavirus-Impfstoff des chinesischen Pharmakonzerns Sinovac aufgrund einer „schwerwiegenden Nebenwirkung“, die am 29. Oktober auftrat, ausgesetzt hat. Anvisa machte keine näheren Angaben, beispielsweise, ob der Vorfall in Brasilien - wo Versuche durchgeführt werden - oder in einem anderen Land stattgefunden hat.