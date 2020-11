Umstrittene Tauchgänge zur Titanic: Grabschändung oder Abenteuer?

Die Nacht des 14. Aprils 1912 ist sternenklar. Das Meer, 300 Seelmeilen südöstlich von Neufundland, wirkt spiegelglatt. 20 Minuten vor Mitternacht schlafen viele Passagiere der Titanic bereits. Für die Wachen fühlt sich die Kollision mit dem Eisberg ungefährlich an. Die Überlebende Edith Russell sprach Jahrzehnte später von einem „leichten Schubs“. Die Eisstücke, die auf Deck landen, verwendet sie für eine spontane Schneeballschlacht. Ein Riesenspaß auf dem unsinkbaren Luxuliner.

30 Minuten später hat das Schiff leichte Schlagseite. Die Evakuierung beginnt, doch niemand will die hölzernen Rettungsboote besteigen. Passagierin Edwina Mac­Kenzie berichtet später, dass sie sich an Bord der Titanic sicherer fühlte und die Stimmung gelassen war. Um das Rettungsboot halbwegs zu füllen, steigen Besatzungsmitglieder ein. So kann das Boot mit einem Fassungsvermögen von 65 Personen wenigstens mit 32 abgelassen werden.