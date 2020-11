Experten im Interview: Viele Firmen verkennen Social Media

Schramm: Es bieten sich einfach ganz neue Möglichkeiten an, die man vorher nicht hatte. So kann man mittlerweile auf Socia-Media-Plattformen selber verkaufen. Das heißt, dass ich meinen Offline-Handel durch Social Media unterstützen kann. Mit einem geringen Budget bieten sich mir hier sehr viele Möglichkeiten, beispielsweise kann ich durch Instagram oder TikTok Hunderttausende Menschen erreichen, und das mit einem Etat von etwa 1000 Euro. Wenn ich dieselbe Anzahl an Menschen mit klassischer Werbung erreichen will, wird das so nicht möglich sein.