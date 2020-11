Sportförderung schnellt in der Corona-Krise um 414 Millionen Euro nach oben

Die unabhängig von der Corona-­Hilfe geplante Erhöhung der Sportförderung (+10,8 Mio. €) kommt nicht zuletzt der Errichtung eines neuen Instituts für Sporttechnologie, Sport und Inklusion, Gleichstellungsprojekten und Frauensportförderung zugut­e. Bereits im jüngsten TT-Interview hatte Sportminister Werner Kogler ein­e spezielle wie regelmäßige Förderung für die Frauen-Ligen angekündigt, zudem soll eine neue Spezialausbildung für Frauen in Sportfunktionärspositionen finanziert werden. Um in vier Jahren 60 Frauen zu unterstützen bzw. in den laufenden Betrieb von Nachwuchs-Kompetenzzentren oder Leistungssportmodellen zu integrieren, werden jährlich zwei Millionen Euro in die Hand genommen. Ein weiteres Projekt: Großveranstaltungen wie etwa die Handball-Europameisterschaft der Frauen in Ungarn, der Schweiz und Österreich (Schauplatz Tirol).