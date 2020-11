Mehr als 5.000 Corona-Tote in Tschechien

In Tschechien hat die Zahl der Corona-Toten die Schwelle von 5.000 überschritten. Insgesamt seien 5.074 Menschen in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben, teilten die Gesundheitsbehörden am Dienstag in Prag mit. Bei den täglichen Neuansteckungen zeichnete sich indes eine Entspannung ab. Im Laufe des Montags wurden 6.048 neue Fälle registriert, die geringste Zahl an einem Werktag seit knapp einem Monat.