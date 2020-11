Kraftwerk am Lesachbach in Kals: WWF greift Geisler an

Kals a. Gr. – Ein Kleinkraftwerk am Lesachbach in Kals wurde kürzlich durch ein Hochwasser in Mitleidenschaft gezogen. Das nimmt die Umweltschutzorganisation WWF zum Anlass für Kritik am Projekt an sich. „Mehrere Anlagenteile sind derart stark beschädigt, dass die Betreiber vor Kurzem ein aufwändiges Reparaturprojekt einreichen mussten“, erklärt Marianne Götsch, Gewässerexpertin des WWF. „Neben hohen Kosten drohen damit neue Belastungen für die Natur, zum Beispiel durch längere technische Verbauungen an den Ufern.“ Götsch ist überzeugt: Das Werk hätte erst gar nicht bewilligt werden dürfen.