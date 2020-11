Salzburger dürfen nach Corona-Entwarnung zu Nationalteams

Nach der Corona-Entwarnung bei Fußballmeister Red Bull Salzburg verlassen nun doch elf Spieler die „Bullen“ für diverse Länderspieleinsätze. Andreas Ulmer und Cican Stankovic stoßen nach dem Testspiel am Mittwoch in Luxemburg zur österreichischen Nationalmannschaft. Jungstar Dominik Szoboszlai kann mit Ungarn das EM-Play-off gegen Island am Donnerstag sowie die Nations League-Spiele gegen Serbien (15. 11.) und die Türkei (18. 11.) in Angriff nehmen.