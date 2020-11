Schlammschlacht geht weiter: ÖVP und FPÖ im BVT-Clinch

Wien – Die FPÖ ortet eine Vertuschungsaktion bei der ÖVP. Die Kanzlerpartei ihrerseits schießt aus allen Rohren gegen den freiheitlichen Ex-Innenminister Herbert Kickl. Und der blaue Volksanwalt Walter Rosenkranz will die Pannen beim Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) prüfen lassen. Nach dem Terroranschlag nimmt der Schlagabtausch zwischen jenen Parteien, die noch bis Mai 2019 die Bundesregierung gebildet haben, an Härte zu.

Anlass bietet die Pannenserie im Vorfeld des Anschlags. Im Zentrum der Kritik steht das BVT und somit das ÖVP-dominierte Innenministerium. In der Amtszeit von Kickl unter der ÖVP/FPÖ-Koalition sorgte eine Razzia beim BVT für internationale Schlagzeilen. Diese Tatsache nützte die ÖVP gestern für ihren Angriff auf den jetzigen FPÖ-Klubobmann. Kickl war zwei Tage nach dem Attentat mit Informationen über geheime Polizeiaktionen gegen Islamisten an die Öffentlichkeit gegangen. (Über Details zu der geplanten Operation gegen Islamisten berichtete in der Vorwoche auch der Boulevard.)