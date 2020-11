Galerien trotz Öffnung im Lockdown wenig besucht

Die österreichischen Galerien dürfen neben den Bibliotheken derzeit als einzige Sparte des Kunst- und Kulturbetriebs im zweiten Lockdown geöffnet halten - allein, der Andrang hält sich sehr in Grenzen. „Das Umfeld ist im Augenblick leider nicht so, dass die Leute in die Galerien strömen“, konstatiert der Wiener Galerist Martin Janda, Vorsitzender des Galerienverbands, nüchtern. „Zuletzt hat die Frequenz deutlich nachgelassen.“

Man plane gemeinsam in den kommenden Tagen offensiver auf den Umstand hinzuweisen, dass man - wenngleich ohne Vernissagentermine für neue Ausstellungen - weiterhin geöffnet sei. „Das ist noch nicht wirklich bei den Leuten durchgedrungen, und das wollten wir in der Woche nach dem Anschlag auch nicht betonen“, so Janda, der keine für die Galerien gemachte Lockdown-Ausnahme sieht: „Wir befinden uns ja in einem Zwischenbereich: Einerseits sind wir natürlich Kultureinrichtungen, andererseits sind wir Handelsbetriebe, die wie andere Geschäfte vom Verkauf leben.“