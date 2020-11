Mann soll 16-Jährige auf Verlangen getötet haben - Prozess

Ein ungewöhnlicher Fall um den Tod eines Mädchens ist am Dienstag im Grazer Straflandesgericht verhandelt worden: Ein Weststeirer soll im Juni 2019 eine 16-Jährige auf deren Verlangen getötet haben. Die Staatsanwaltschaft klagte Mord an, da „bei Jugendlichen nicht davon auszugehen ist, dass das ernsthaft gemeint ist“, betonte der Ankläger. Dem Beschuldigten, der 25 Jahre älter als das Mädchen war, wurde eine kombinierte Persönlichkeitsstörung bescheinigt.

Zwei Monate vor der Tat hatte der Angeklagte die 16-Jährige kennengelernt, als sie mit ihrem Vater in dasselbe Haus in Deutschlandsberg zog, in dem auch er wohnte. „Es entwickelte sich eine Freundschaft zwischen den beiden, und er war eifersüchtig auf ihre Bekanntschaften“, beschrieb Staatsanwalt Hansjörg Bacher. Die Jugendliche sei „lebensfroh und kontaktfreudig“ gewesen, „sie hat sich leicht verliebt und war am Boden zerstört, wenn eine Beziehung in die Brüche gegangen ist“, führte der Ankläger weiter aus.